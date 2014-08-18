Шеремеев Алексей Сергеевич. Родился в 1971 году, учился и работаю в Москве.

Сертифицированный специалист по трёхмерной графике и анимации международный номерной сертификат Autodesk. Профессионально работаю в области компьютерного дизайна с 1995 года. С 2000 года работаю как фрилансер (удалённый работник).

Призёр российского конкурса фотографов Epson 2002.

В тендерах и конкурсах не участвую принципиально. Занимаюсь созданием веб сайтов, рекламы, презентаций и много чего ещё. От разработки идеи до воплощения в готовый продукт.

Остальные работы смотрите у меня на сайте:

http://www.sheremeev.ru

ICQ 236-271-495