Шеремеев Алексей Сергеевич. Родился в 1971 году, учился и работаю в Москве.
Сертифицированный специалист по трёхмерной графике и анимации международный номерной сертификат Autodesk. Профессионально работаю в области компьютерного дизайна с 1995 года. С 2000 года работаю как фрилансер (удалённый работник).
Призёр российского конкурса фотографов Epson 2002.
В тендерах и конкурсах не участвую принципиально. Занимаюсь созданием веб сайтов, рекламы, презентаций и много чего ещё. От разработки идеи до воплощения в готовый продукт.
Остальные работы смотрите у меня на сайте:
ICQ 236-271-495
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Портфолио
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- Brother267 просмотров
- Bizo276 просмотров
- Экипировочный центр «Форвард»334 просмотра
- Компания «Материалы и технологии»267 просмотров
- Компания «Материалы и технологии»257 просмотров
- Bizo215 просмотров
- Реклама в журнал «Октопус»279 просмотров
- Novalkan.278 просмотров
- Каталог Bizo296 просмотров
- Оформление стенда257 просмотров
- Animis263 просмотра