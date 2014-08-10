Консультация Joomla 3

Здравствуйте!

Нужна консультация по составлению макета файла Excel для добавления туда информации и составления БД, чтобы можно было из него импортировать статьи в движок. Т.е. интересуют все важные разделы, которые необходимо заполнить. Контент: текст, графика. Возможно, видео, но редко (можно вставлять код в самом тексте).

Кто поможет и за какую сумму? (:

P.s. Позже будет проект по созданию и наполнению сайта.