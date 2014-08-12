Исправление ошибок и настройка модулей opencart

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки158 просмотров

требуется исправить ошибки и настроить несколько стандартных модулей на opencart.

Ошибки:

1.ошибка в оформлении заказа

2. Мелкие по CSS (оформление)

Модули:

1.Оплата (webmoney+ яндекс)

2.Установка и настройка модуля для отправления писем

3. Редактор заказов

4. Возможно еще несколько мелких.

CSSOpencart
11 лет назад
BOI
45 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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