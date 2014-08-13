Есть сайт на Joomla 3.2 Тематика сайта недвижимость. Для загрузки объявлений на сайт используется метод XML загрузки с сторонней CRM системы. От разработчика требуется: ...
Написать инструкцию по выгрузке xml файла
Требуется написать инструкцию по выгрузке xml файла из Битрикс в Викимарт, Яндекс-маркет и Озон.
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