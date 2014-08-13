Написать инструкцию по выгрузке xml файла

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка116 просмотров

Требуется написать инструкцию по выгрузке xml файла из Битрикс в Викимарт, Яндекс-маркет и Озон.

11 лет назад
tytovanata
Наталья 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

SOFT-ua
48 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$15
1 день
Всё выполнено на высшем уровне, как и всегда. Мои наилучшие рекомендации. Продолжаем сотрудничество.
Все отлично! Продолжаем сотрудничать!

Заявки фрилансеров

SOFT-ua
48 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад