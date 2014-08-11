Доработки на Джумла

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка184 просмотра

Есть сайт на Джумла. Нужны небольшие доработки. ТЗ в приложении.

Учесть, что верстка на сайте адаптивная.

Joomla
11 лет назад
Rulya_CRX
Руслан 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров