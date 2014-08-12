Небольшие доработки сайта на друпале

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки137 просмотров

Необходимы небольшие правки по сайту.

В настоящее время необходимо заменить фон шаблона и откорректировать вывод отдельных записей в другом форматировании.

11 лет назад
shurman
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

vmister
56 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
20 отзывов(-1)
11 лет назад
$10
1 день
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Заявки фрилансеров

vmister
56 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
20 отзывов(-1)
11 лет назад