ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ, кто ранее писал CMS с нуля с использованием внешнего API. Нужно создать CMS с использованием внешнего API для игр. Важно чтобы админка была Bootstrap-овской (конкретнее определим позже – важен ...
Небольшие доработки сайта на друпале
Необходимы небольшие правки по сайту.
В настоящее время необходимо заменить фон шаблона и откорректировать вывод отдельных записей в другом форматировании.
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