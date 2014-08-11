Здравствуйте. Сайт на Opencart. Нужно: 1) немножко подпилить поиск по сайту - там у нас "Производитель" сделан не через стандартный модуль, а через дополнительный модуль фильтра, т.е. нужно что бы по этому ...
Перевод и настройка шаблона Wordpress
Требуется перевести на русский и настроить на сайте западный premium шаблон.
Демо шаблона предоставлю
Предлагайте сроки и стоимость. Думаю до 2-х дней хватит
Оплата возможна Вебмани, Yandex или по карте банка
Заявки фрилансеров
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