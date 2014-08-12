Задачки по Opencart

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Здравствуйте.

Сайт на Opencart.

Нужно:

1) немножко подпилить поиск по сайту - там у нас "Производитель" сделан не через стандартный модуль, а через дополнительный модуль фильтра, т.е. нужно что бы по этому производителю искало.

2) допилить сам модуль фильтра - сделать возможность иерархии

3) в карточке товара сделать возможность перехода на этот же товар, но другой год или/и обьем (это разные карточки)

Приблизительно такое.

Подробности будем уже обсуждать с исполнителем.

Ожидаю приблизительной цены и сроков.

Opencart
11 лет назад
igor_bcm
Игорь 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

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