Нужна помощь в настройке шаблона WP

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Закрыт11 заявок192 просмотра

есть шаблон www.wp-templates.ru/devion/ нужна помощь в установке и настройке, не дороже 500 руб

нужно настроить так как на демо

WordPress
11 лет назад
Ksenof
37 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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