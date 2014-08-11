Требуется специалист по Wordpress

Спектр задач:

1. Установка и первичная настройка движка

2. Поиск шаблонов и плагинов: руссификация, установка, настройка, правка, чистка

3. Правка верстки и css

4. Большым плюсом будет умение создавать логотипы и другие элементы дизайна, написание плагинов как с нуля так и на базе существующих (не обязательно)

Требование:

Умение находить оперативно решение для определенных задач

Ответственность (делать работу в срок, не пропадать, быть на связи)

В заявке указывайте свое портфолио, спектр задач, которые умете выполнять в рамках данной вакансии.