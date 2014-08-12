Есть сайт на Джумла. Нужно сделать небольшие изменения. ТЗ в приложении. Учесть, что верстка на сайте адаптивная.
Разработка XML загрузки и модулей для Joomla
Есть сайт на Joomla 3.2
Тематика сайта недвижимость.
Для загрузки объявлений на сайт используется метод XML загрузки с сторонней CRM системы.
От разработчика требуется:
- Написать компонент вывода объявлений недвижимости под Joomla 3.2*
- Написать модуль поиска по объявлениям
- Написать модуль (с использованием Ajax) для вывода "горячей" и недавно добавленной недвижимости
Требуемые качества:
- Порядочность и ответственность
- Знание и опыт работы с Joomla CMS
- Знание таких языков как PHP, JavaScript, Ajax
Заявки фрилансеров
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