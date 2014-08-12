Разработка XML загрузки и модулей для Joomla

При добавление новой записи или страницы исчезла кнопка "вставить/изменить картинку" (в обычном режиме), но появляется если включить полноэкранный режим. Нужно вернуть кнопку "вставить/изменить картинку", чтобы она была доступна в обычном режиме. Пишите ...