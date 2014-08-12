Разработка XML загрузки и модулей для Joomla

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок143 просмотра

Есть сайт на Joomla 3.2

Тематика сайта недвижимость.

Для загрузки объявлений на сайт используется метод XML загрузки с сторонней CRM системы.

От разработчика требуется:

- Написать компонент вывода объявлений недвижимости под Joomla 3.2*

- Написать модуль поиска по объявлениям

- Написать модуль (с использованием Ajax) для вывода "горячей" и недавно добавленной недвижимости

Требуемые качества:

- Порядочность и ответственность

- Знание и опыт работы с Joomla CMS

- Знание таких языков как PHP, JavaScript, Ajax

AJAXJavaScriptJoomlaPHP
11 лет назад
rnicolaev
Руслан 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров