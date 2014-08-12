Верстальщик для wordpress (долгосрочка)

Добрый день, уважаемые коллеги. Ищу специалиста по wordpress для долговременного сотрудничества; задача - верстка макетов + интеграция на wp. Работа регулярная (на постоянной основе).

Расценки на работы:

Верстка Главной - до 20$

Верстка внутренних - до 10$/страница

Интеграция на wp - 30$

В зависимости от сложности проекта бюджет можем меняться в большую или меньшую сторону; обсуждается отдельно. Стандартный проект - информационный сайт (Главная + 2-3 внутренних)

Требования к кандидатам:

- Опыть работы с wp (важно!)

- Ответственность (если любите срывать сроки или пропадать - мы не сработаемся)

- Чистый и аккуратный код (с комментариями)

- Валидность (в пределах разумного)

- Кроссбраузерность

Большая просьба не откликаться тем, кто не готов сотрудничать в рамках указанных бюджетов. Для заинтересовавшихся - оставляйте, пожалуйста, ваши контакты (icq, скайп, почта).

С уважением, Вячеслав