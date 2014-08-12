Требуется доработать сайт на Вордпресс. Все подробности в лс. Будет преимуществом личная встреча в Киеве. Доработки срочные, звоните.
Верстальщик для wordpress (долгосрочка)
Добрый день, уважаемые коллеги. Ищу специалиста по wordpress для долговременного сотрудничества; задача - верстка макетов + интеграция на wp. Работа регулярная (на постоянной основе).
Расценки на работы:
Верстка Главной - до 20$
Верстка внутренних - до 10$/страница
Интеграция на wp - 30$
В зависимости от сложности проекта бюджет можем меняться в большую или меньшую сторону; обсуждается отдельно. Стандартный проект - информационный сайт (Главная + 2-3 внутренних)
Требования к кандидатам:
- Опыть работы с wp (важно!)
- Ответственность (если любите срывать сроки или пропадать - мы не сработаемся)
- Чистый и аккуратный код (с комментариями)
- Валидность (в пределах разумного)
- Кроссбраузерность
Большая просьба не откликаться тем, кто не готов сотрудничать в рамках указанных бюджетов. Для заинтересовавшихся - оставляйте, пожалуйста, ваши контакты (icq, скайп, почта).
С уважением, Вячеслав
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