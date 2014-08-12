Добрый день, Требуется программист знающий cms wordpress и prestashop для ежедневной удалённой работы с проектами средней сложности на французском рынке. Оплата сдельная. спасибо
Доработки сайта на WP
Требуется доработать сайт на Вордпресс.
Все подробности в лс. Будет преимуществом личная встреча в Киеве. Доработки срочные, звоните.
Заявки фрилансеров
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