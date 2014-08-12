Доработки сайта на WP

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок170 просмотров

Требуется доработать сайт на Вордпресс.

Все подробности в лс. Будет преимуществом личная встреча в Киеве. Доработки срочные, звоните.

WordPress
11 лет назад
Velvet-web
Илья 
34 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров