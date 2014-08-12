Разместить код SAPE на сайте под управлением Jooml

Здравствуйте!

Нужно разместить код Sape вначале каждой HTML страницы в шаблоне на сайте под управлением Joomla 2.5

Шаблон достаточно специфический, по крайней мере я не смог найти файл который отвечает за вывод структуры страницы и вставить туда код, нужен специалист.

Оплата в Webmoney, урл и доступ FTP предоставлю исполнителю, оставляйте свои заявки с ориентировочной стоимостью и своими контактами для связи.

Спасибо.