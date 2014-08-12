Разместить код SAPE на сайте под управлением Jooml

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Завершен3 заявки125 просмотров

Здравствуйте!

Нужно разместить код Sape вначале каждой HTML страницы в шаблоне на сайте под управлением Joomla 2.5

Шаблон достаточно специфический, по крайней мере я не смог найти файл который отвечает за вывод структуры страницы и вставить туда код, нужен специалист.

Оплата в Webmoney, урл и доступ FTP предоставлю исполнителю, оставляйте свои заявки с ориентировочной стоимостью и своими контактами для связи.

Спасибо.

HTMLJoomla
11 лет назад
jimmy_2
42 года
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

mrbarabash
Андрей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Андрей отлично справился с задачей, быстро установил код в нужный файл. Спасибо!
Хороший заказчик, быстрая оплата, рекомендую.

Заявки фрилансеров

mrbarabash
Андрей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад