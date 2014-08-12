Добрый день, уважаемые коллеги. Ищу специалиста по wordpress для долговременного сотрудничества; задача - верстка макетов + интеграция на wp. Работа регулярная (на постоянной основе). Расценки на работы: Верстка Главной ...
Настройка постоянных ссылок в Wordpress
Добрый день.
Возникла проблема после переноса сайта на домен .рф. Сначала не работал виджет категорий woocomerse, при нажатии на категорию писалось что "страница не найдена". Далее, после изменения настроек ссылок в админке, виджет нормально стал работать, но теперь не открываются страницы товаров.
сайт - почтатоваров.рф
Сразу указывайте, пожалуйста, цену Ваших услуг.
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