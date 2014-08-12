Настройка постоянных ссылок в Wordpress

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Закрыт4 заявки157 просмотров

Добрый день.

Возникла проблема после переноса сайта на домен .рф. Сначала не работал виджет категорий woocomerse, при нажатии на категорию писалось что "страница не найдена". Далее, после изменения настроек ссылок в админке, виджет нормально стал работать, но теперь не открываются страницы товаров.

сайт - почтатоваров.рф

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WordPress
11 лет назад
Kfyceh
Руслан 
32 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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