MODx evo специалист на удаленное сотрудничество

$240
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка134 просмотра

Нужен второй программист на проект, который бы по заданиям ведущего программиста и верстке внедрял бы определенные модули(личный кабинет клиента, личный кабинет посетителя, общение, галерею и т.д. ). Примерная нагрузка - по 4 часа в день, на грядущие 2 недели. От Вас ждем уверенных знаний MODx evo, PHP. Возможно постоянное сотрудничество.

MODXPHP
11 лет назад
svarog_web
41 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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