Установка шаблона и модулей на cms DataLife Engine

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок149 просмотров

Требуется установить и настроить: бесплатный шаблон и 3 бесплатных модуля на DLE.

DLE
11 лет назад
rexgreg
Андрей 
59 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров