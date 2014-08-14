Мелкие работы на Джумле

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок144 просмотра

Здравствуйте! На сайте http://akademia23.ru/ требуется разместить 20 товаров, сделать страницу контакты (написать адрес и сделать 2 Яндекс-карты)

На странице http://akademia23.ru/tseny сделать форму для запроса прайса

Работу надо будет сделать до завтрашнего утра, приступить можно будет с 18-00 по мск сегодня

Joomla
11 лет назад
v37
45 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
35 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров