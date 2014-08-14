Есть сайт glavmed-nn.ru В меню надо добавить еще 1 пункт рядом с "онлайн заказ" (иконку сами нарисуем) Лечение в Корее При нажатии такая же всплывайка со списком услуг как и в случае ...
Мелкие работы на Джумле
Здравствуйте! На сайте http://akademia23.ru/ требуется разместить 20 товаров, сделать страницу контакты (написать адрес и сделать 2 Яндекс-карты)
На странице http://akademia23.ru/tseny сделать форму для запроса прайса
Работу надо будет сделать до завтрашнего утра, приступить можно будет с 18-00 по мск сегодня
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