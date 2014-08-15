Задача специалисту по wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок163 просмотра

Очень срочно нужен человек, который хорошо разбирается в wordpress.

Имеются 3 сверстанные страницы. Главная уже установлена на wordpress. На главной странице есть горизонтальная навигация. Нужно ее настроить и прописать ссылки на остальные страницы.

Работы на 5 минут, поэтому плачу 5$.

WordPress
11 лет назад
Nusha888
Анна 
36 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

maximentuss
Максим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$5
1 день
Отличный исполнитель! Сделал все быстро, качественно да еще и объяснил. Очень помог! Рекомендую!!!
Доволен сотрудничеством с Анной. Позитивный человек и хороший заказчик, четкая постановка задачи, моментальная оплата.

Заявки фрилансеров

maximentuss
Максим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад