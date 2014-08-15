Задача специалисту по wordpress

Очень срочно нужен человек, который хорошо разбирается в wordpress.

Имеются 3 сверстанные страницы. Главная уже установлена на wordpress. На главной странице есть горизонтальная навигация. Нужно ее настроить и прописать ссылки на остальные страницы.

Работы на 5 минут, поэтому плачу 5$.