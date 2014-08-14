Изменение админки в OpenCart

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки171 просмотр

Нужно переделать админку OpenCart, а именно: изменить разделы "Заказы", "Товар", "Категории", "Клиенты". Должно выйти что-то типа того, что есть в админке Vamshop. Просьба указывать реальные сроки и стоимость.

Opencart
11 лет назад
ADem-
32 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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