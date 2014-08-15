Необходимо доработать кастомный модуль импортера из csv функции более менее прокоментированы разработчиком 1 Поставили ubercart, поле цены не подхватыается (записать его в уберкартовскую цену со звездочкой) 2 Акционая ...
Установка регистрации на сайт
Требуется установить регистрацию на сайт что бы всё работало как надо.
Так же не больше разработки в сфере cms.
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