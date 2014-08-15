Установка регистрации на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок164 просмотра

Требуется установить регистрацию на сайт что бы всё работало как надо.

Так же не больше разработки в сфере cms.

11 лет назад
mishan358
Михаил 
41 год
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров