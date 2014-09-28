Мелкие доработки custom- модуля импортера Drupal 7

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки152 просмотра

Необходимо доработать кастомный модуль импортера из csv

функции более менее прокоментированы разработчиком

1 Поставили ubercart, поле цены не подхватыается (записать его в уберкартовскую цену со звездочкой)

2 Акционая цена надо что бы умножалось по той же формуле (формула прописана в модуле), что и обычная цена

3 Необходимо что бы Акционая цена подхватывалась тоже в цену (там 3 поле цены в любую из отсавшихся двух полей цены)

4 Навсегда убрать товары из категории «маникены» + показать как можно убирать другие категории

Drupal
11 лет назад
rm_rm
Роман 
33 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

neoVictor
Виктор 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад
$70
2 дня
все четко, рекомендую!
Все оплачено согласно цене проекта

Заявки фрилансеров

neoVictor
Виктор 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад

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