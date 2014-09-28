Мелкие доработки custom- модуля импортера Drupal 7

Необходимо доработать кастомный модуль импортера из csv

функции более менее прокоментированы разработчиком

1 Поставили ubercart, поле цены не подхватыается (записать его в уберкартовскую цену со звездочкой)

2 Акционая цена надо что бы умножалось по той же формуле (формула прописана в модуле), что и обычная цена

3 Необходимо что бы Акционая цена подхватывалась тоже в цену (там 3 поле цены в любую из отсавшихся двух полей цены)

4 Навсегда убрать товары из категории «маникены» + показать как можно убирать другие категории