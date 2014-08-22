Благотворительному проекту помощи раненым военным www.atoheroes.org нужен веб-мастер со знанием Drupal. Основной объем уже сделан, нужно добавить несколько елементов и форм.
Доработка сайта на Joomla
Доработка сайта на Joomla
Установка плагинов.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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