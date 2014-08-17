Программист ModX на почасовку

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок119 просмотров

Нужен программер ModX для доработки существующих проектов.

Оплата почасовая.

Пишите ваши предложения (только в проект): цена в час и сколько сможете уделять работе часов в сутки.

MODX
11 лет назад
soft35
40 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров