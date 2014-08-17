Интересует изготовление шаблона для Wordpress из макета PSD (кроссбраузерность и отсутствие ошибок). Сайт-статейник, в приложении внешний вид главной, страница рубрики и страница с записью. В шапке нарисован красивый поиск, а нужен будет ...
Исправить пару модулей магазина
Есть интернет-магазин на HostCMS 5. В магазине представлены сотовые тарифы и номера. Соответственно, логика такова: клиент может заказать тариф с номером, тариф отдельно или номер отдельно, но в конечном счете он получает номер с тарифом. Сейчас можно заказать отдельно тариф или отдельно номер, но эти записи не привязаны, то есть в корзине клиент получает пачку номеров и пачку тарифов, а какой номер к какому тарифу - не понятно. Необходимо сделать привязку номеров к тарифам и поправить еще несколько вещей.
1. Реализовать привязку тарифы-номера.
2. Сделать сортировку по цене в списке номеров - по умолчанию.
3. Убрать несколько полей для фильтров и сортировок в списке номеров.
4. Добавить форму быстрого заказа в карточку товара (тарифа).
5. Если клиент выбрал номер, но не выбрал тариф, его нужно предупредить об этом.
6. При успешном выполнении заказа необходимо вставить выполнение пользовательской функции (API и синтаксис функции предоставим), это для бронирования номера.
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