Исправить пару модулей магазина

Есть интернет-магазин на HostCMS 5. В магазине представлены сотовые тарифы и номера. Соответственно, логика такова: клиент может заказать тариф с номером, тариф отдельно или номер отдельно, но в конечном счете он получает номер с тарифом. Сейчас можно заказать отдельно тариф или отдельно номер, но эти записи не привязаны, то есть в корзине клиент получает пачку номеров и пачку тарифов, а какой номер к какому тарифу - не понятно. Необходимо сделать привязку номеров к тарифам и поправить еще несколько вещей.

1. Реализовать привязку тарифы-номера.

2. Сделать сортировку по цене в списке номеров - по умолчанию.

3. Убрать несколько полей для фильтров и сортировок в списке номеров.

4. Добавить форму быстрого заказа в карточку товара (тарифа).

5. Если клиент выбрал номер, но не выбрал тариф, его нужно предупредить об этом.

6. При успешном выполнении заказа необходимо вставить выполнение пользовательской функции (API и синтаксис функции предоставим), это для бронирования номера.