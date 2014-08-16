Доработка способа доставки JoomShopping

И опять же, Андрей не разочаровал. как исполнитель, он человек не капризный, много вопросов не задаёт, понимает всё отлично и так же на отлично выполняет работу. Очень рада нашему сотрудничеству. И ведь не всегда можно найти хорошего исполнителя, который делал бы свою работу и не набивал бы себе цену. Спасибо Андрей, что однажды подали заявку на проект. Желаю удачи в работе, и адекватных заказчиков. :) С уважением, Гульсина.