Доработка способа доставки JoomShopping

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка111 просмотров

Требуется расширить функционал способа доставки, чтобы при выборе пункта, открывались дополнительные подпункты.

11 лет назад
Sina
41 год
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

babay86
Андрей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$60
1 день
И опять же, Андрей не разочаровал. как исполнитель, он человек не капризный, много вопросов не задаёт, понимает всё отлично и так же на отлично выполняет работу. Очень рада нашему сотрудничеству. И ведь не всегда можно найти хорошего исполнителя, который делал бы свою работу и не набивал бы себе цену. Спасибо Андрей, что однажды подали заявку на проект. Желаю удачи в работе, и адекватных заказчиков. :) С уважением, Гульсина.
ТЗ изложено грамотно, к которому не возникает вопросов! Проверка работы сразу после выполнения и тут же оплата за нее. Рекомендую! Спасибо за работу!

Заявки фрилансеров

babay86
Андрей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад