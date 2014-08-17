Доработка сайта на Bitrix

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок146 просмотров

Требуется доработка (отладка) и адаптация некоторых функций на Bitrix для интернет магазина по продаже игрушек:

1. отладка корректной работы корзины - корректировка полей при оформлении заказа

2. оповещение покупателя / администратора о выполненном заказе (e-mail, sms)

3. оптимизация работы сайта (сайт тормозит.. из-за корявой работы предыдущего разработчика)

Подробности в личку..

11 лет назад
marta777
Анна 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров