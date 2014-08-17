Необходимо разработать калькулятор (фильтр поиска) подбора автошин и дисков для cms Shop-Script 5, по образцу. Отдельно, при переписке, будут высланы более подробные пожелания по сортировкам и.т.д. Нужна также консультативная помощь по загрузке xml прайсов выгруженных ...
Доработка сайта на Bitrix
Требуется доработка (отладка) и адаптация некоторых функций на Bitrix для интернет магазина по продаже игрушек:
1. отладка корректной работы корзины - корректировка полей при оформлении заказа
2. оповещение покупателя / администратора о выполненном заказе (e-mail, sms)
3. оптимизация работы сайта (сайт тормозит.. из-за корявой работы предыдущего разработчика)
Подробности в личку..
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