Решить проблему с rss у Битрикс-сайта

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Добрый день.

Необходимо настроить нормальную трансляцию в RSS. Проблема в том, что материалы выводятся через компонент news.list для которого RSS не получается нормально настроить. Есть ли варианты решения?

П.С. RSS лента нужна для трансляции а твитер и FB.

11 лет назад
vizufon
42 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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