Веб-программист

Компания SeoTop ищет опытного веб программиста для удаленной работы. Мы обеспечиваем постоянными заказами по доработке сайтов.

Обязанности:

-доработка сайтов по списку требований

-написани модулей

-доработка модулей сайтов

-исправление ошибок в работе сайтов

Требования:

-знания css

-php

-работа с разными CMS

Условия работы:

-удаленно

-Занятость полная/частичная

Если вы хотите постоянный приток заказов и достойную оплату, свяжитесь с нами.

Пример задания:

Сайт td-tehniks.com.ua

Внедрить теги canonical

В код старницы сделать вывод тега canonical по правилам гугла.

В категориях каждая страница пагинации что бы имела свой canonical +

внедрить теги разметки страниц prev и next

Пример реализации:

http://electro-moto.com.ua/g807569-mashiny-shlifovalnye/page_3

смотри первую страницу категории и последнюю, там нет некоторых тегов + абсолютные урлы, не относительные.

еще пример — tehnomaster.com/catalog/refrigerators

Так же теги canonical нужно внедрить на страницы сортировок по сайту

пример — сортировка «от дорогих к дешевым» генерирует страницу http://td-tehniks.com.ua/gazonokosilki-mcculloch?sort=expansiv

получается фактически дубль страницы http://td-tehniks.com.ua/gazonokosilki-mcculloch

поэтому на таких страницах в теге каноникл должен быть урл корневой страницы.

Подробно все это реализовано на tehnomaster.com