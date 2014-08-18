Веб-программист

Необходимо разработать калькулятор (фильтр поиска) подбора автошин и дисков для cms Shop-Script 5, по образцу. Отдельно, при переписке, будут высланы более подробные пожелания по сортировкам и.т.д. Нужна также консультативная помощь по загрузке xml прайсов выгруженных ...
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-работа с разными CMS
Условия работы:
-удаленно
-Занятость полная/частичная
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Пример задания:
Сайт td-tehniks.com.ua
Внедрить теги canonical
В код старницы сделать вывод тега canonical по правилам гугла.
В категориях каждая страница пагинации что бы имела свой canonical +
внедрить теги разметки страниц prev и next
Пример реализации:
http://electro-moto.com.ua/g807569-mashiny-shlifovalnye/page_3
смотри первую страницу категории и последнюю, там нет некоторых тегов + абсолютные урлы, не относительные.
еще пример — tehnomaster.com/catalog/refrigerators
Так же теги canonical нужно внедрить на страницы сортировок по сайту
пример — сортировка «от дорогих к дешевым» генерирует страницу http://td-tehniks.com.ua/gazonokosilki-mcculloch?sort=expansiv
получается фактически дубль страницы http://td-tehniks.com.ua/gazonokosilki-mcculloch
поэтому на таких страницах в теге каноникл должен быть урл корневой страницы.
Подробно все это реализовано на tehnomaster.com
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