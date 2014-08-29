UMI шаблоны

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Завершен2 заявки129 просмотров

Требуется доделать шаблоны на сайте.

Есть русские версии шаблонов вывода описания фильма (полей 10), нужно переделать на английские.

3 шаблона.

11 лет назад
gwogo
Роман 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

AandO
33 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$35
2 дня
Профессионально разбирается в своей предметной области и может простым языком объяснить. Соблюдает сроки. Рекомендую.
Хороший заказчик. Всегда на связи. Задание ставит четко, плюс может объяснить где именно делать(делает скрины и прикрепляет ссылки на конкретные страницы). Сотрудничеством доволен. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

AandO
33 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад