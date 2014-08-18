Создать тему для Drupal 7

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок233 просмотра

Необходимо сделать тему для Drupal 7, исходя из примера.

Здесь пример фото, исполнителю скину адрес сайта, который так выглядит.

Будет ли это какая-то переделанная и подогнанная уже существующая тема, то ли это будет адаптивная тема, главное, чтобы выглядела, как на примере. За исключением зеллных полос и белого, это не надо.

Необходимо: кроссбраузерная платформа,

правильное отображение на планшетах и мобильных телефонах.

Drupal
11 лет назад
IMsc
44 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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