Создать тему для Drupal 7

Необходимо сделать тему для Drupal 7, исходя из примера.

Здесь пример фото, исполнителю скину адрес сайта, который так выглядит.

Будет ли это какая-то переделанная и подогнанная уже существующая тема, то ли это будет адаптивная тема, главное, чтобы выглядела, как на примере. За исключением зеллных полос и белого, это не надо.

Необходимо: кроссбраузерная платформа,

правильное отображение на планшетах и мобильных телефонах.