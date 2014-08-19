Opencart, отображение бренда в каталоге

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок124 просмотра

Необходимо, чтобы при просмотре товаров в плиточной версии в каталоге, в брендах, и т.д. у каждого товара был написан бренд, к которому он принадлежит, это было реализовано, но кто-то потер.

http://clip2net.com/s/iL5Hif

Opencart
11 лет назад
paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров