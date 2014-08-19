Обновление Joomla 1.5 на 2.5/3.3

Прошу оценить стоимость работ по обновлению сайта с Joomla 1.5 на Joomla 2.5 или 3.3.

Из расширений которые хотелось бы сохранить .iJoomla SEO ( или аналог, так как для 2.5 и 3.3. такой модуль уже платный и довольно дорогой).

Количество статей - порядка 300.

Соответственно хотелось бы сохранить текущие адреса, чтобы не потерять позиции.

Так же вопрос по шаблону - шаблон используемый сейчас не совместим ни 2.5 ни, тем более с 3.3 - или допиливать существующий или новый. похожий по структуре. Второй вариант предпочтителен (если будет необходимо - готовы купить платный шаблон, чтобы сократить возможные переделки)

Вопроса 2:

1. Как перенести. Можно ли процесс автоматизировать. Цена и сроки??

2. Если автоматизировать нельзя. Цена вопроса на ручной перенос, копирование ключивиков и сроки???

3. Адаптация старого шаблона или установка и настройка нового.