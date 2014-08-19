Перенести сайт на инклудах на cms

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт15 заявок135 просмотров

Перенести сайт на инклудах на cms – любую из вордпресс, друпал, джумла (рассмотрю и другие варианты). Обязательное строгое соблюдение точности в урлах, структуре и т.д. Всего около 60 страниц на сайте

Обязательно указывайте сроки и стоимость

DrupalJoomlaWordPress
11 лет назад
kaa_dir
Андрей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров