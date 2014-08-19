Нажимаю кнопку очистить кэш и выдает такое сообщение 0 ресурсов опубликовано. 0 ресурсов снято с публикации. Cannot open file (../assets/cache/siteCache.idx.php) Не могу добавить ...
Перенести сайт на инклудах на cms
Перенести сайт на инклудах на cms – любую из вордпресс, друпал, джумла (рассмотрю и другие варианты). Обязательное строгое соблюдение точности в урлах, структуре и т.д. Всего около 60 страниц на сайте
Обязательно указывайте сроки и стоимость
Заявки фрилансеров
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