reeadmin

Вячеслав reeadmin

 
35 летРоссия/Сатка
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Опытный frontend и backend разработчик

Долгое время оттачивал профессионализм создания современных дизайнов для сайтов любой направленности. Могу помочь по части PHP, а так же придать вашему сайту сочности и функциональности. Flat Design, Responsive Design, Progressive Enhancement, Bootstrap 2/3

PHPBootstrap
Портфолио
Отзывы заказчиков
antilopa-1
Максим 
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Мобилизация темы WP
Все замечательно.
Очень понравилось работать с этим заказчиком, ответственный и может поставить задачи очень корректно. Оплатил в срок, даже дал премию)) В общем, рекомендую!
Ответный отзыв
Nusha888
Анна 
35 летБеларусь
10 лет в сервисе
Была
год назад
$5
9 баллов
9 лет назад
Вопрос по Wordpress
Хороший исполнитель. Справился с работой быстро и качественно. Было приятно сотрудничать.
Хороший человек и заказчик
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
от $50
от 3 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $25
от 3 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $25
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $25
от 1 дня
нет рейтинга
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