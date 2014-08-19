Опытный frontend и backend разработчик
Долгое время оттачивал профессионализм создания современных дизайнов для сайтов любой направленности. Могу помочь по части PHP, а так же придать вашему сайту сочности и функциональности. Flat Design, Responsive Design, Progressive Enhancement, Bootstrap 2/3
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Портфолио
- Сервис совместных покупок "Оптовка74.рф"233 просмотра
- Скрипт расчета лунных дней и фаз204 просмотра
- ReeSpace.ru151 просмотр
Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
9 лет назад
Все замечательно.
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с этим заказчиком, ответственный и может поставить задачи очень корректно. Оплатил в срок, даже дал премию)) В общем, рекомендую!
$5
9 баллов
9 лет назад
Хороший исполнитель. Справился с работой быстро и качественно. Было приятно сотрудничать.
Ответный отзыв
Хороший человек и заказчик
HTML-верстка
1 отзыв
от $50
от 3 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $25
от 3 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $25
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $25
от 1 дня
нет рейтинга