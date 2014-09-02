antilopa-1

Около 6 основных экранов (15 менюшек) + работа с гео + хранение картинок + рассылки по крону Есть ТЗ От вас – примеры ботов
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $200
Надо по ТЗ внести изменения в расширение Chrome Работает на связке с Meteor Работу можно разбить по этапам. Нужен программист, который уже имел опыт с Meteor. На завязки отвечаю по скайпу- Antilopa1 Здесь предложения не ...Веб-программирование1 исполнительЗакрытнет даты
- $300
Еженедельные занятия. Платим от 2 тыс за купившего. Нужно создание лендинга, реклама. Есть тз, материалы.Контекстная реклама7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
Анализ соцпрофилей, выдергивание данных. Дайте пожалуйста ссылки на 2 самых сложных ваших проекта которые можно посмотреть.Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $20
Надо, чтобы выправить оценку одному расширению. Бюджет – 1000рКопирайтинг6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $250
ТЗ https://docs.google.com/a/namer.ru/document/d/1MP-djJc7pQIfooMeVPwA9BPZCrnh9QJlqL1wkZpwXyw/edit# От вас – 3 лучших сайта. Только не в портальном стиле!!!Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Сервера Freebsd и Centos Есть главный админ. Нужен 2-й человек для решения рутинных вопросов. Главная задача на сейчас — проверить около 130 сайтов и восстановить побитые при переезде. Плюс заведение всяких ftp, ssh эккаунтов. Ispmanager 5 ...Системное администрирование12 заявокЗакрыт9 лет назад
- $150
Сервера Freebsd и Centos Есть главный админ. Нужен 2-й человек для решения рутинных вопросов. Главная задача - проверить около 130 сайтов и восстановить побитые при переезде. Плюс заведение всяких ftp, ssh эккаунтов. Обязательно - доступность в дневное время ...Системное администрирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
ТЗ https://docs.google.com/a/namer.ru/document/d/1aijGNqM42fQI7T0YcSxsdla3qG4A5puFyvNYuS8Plaw/edit Заранее спасибо. Предложение сюда в виде ссылки или по скайпу пожалуйста. В виде файла с ответами на все вопросы.Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $400
Есть парк около 30 серверов. Нужен профи админ для ежемесячного быстрого решения вопросов по ним. Все работают, нужна просто поддержка. Плюс надо поставить панели ispmanager на 2-3 сервера, где больше 3-х сайтов. За указанную сумму - не ...Системное администрирование11 заявокЗакрыт9 лет назад
- $250
Сам сайт уже сверстан, но есть ошибки. Текущий верстальщик не справляется. Скрины https://www.dropbox.com/sh/7uo6k73qbfnrsaq/AABAp_ukAHsEND-nMUOlt83fa Надо чтобы в теме wordpress: - новости смешивались из 3-х видов статей и блогов - правое меню разворачивалось при нажатии на подуровни - тема учитывала бизнес ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $250
Надо поправить текущую тему, чтобы везде все показывалось, как в стандартной, т.е. правильно сделать хуки + секции нужные внести. Плюс прикрутить paypal и сделать чтоб работал заказ. Версия последняя.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $250
Надо нарисовать мобильную версию небольшого сайта, сверстать и вставить в тему Wordpress. Ключевые вещи - использовать wptouch плагин или добиться аналогичного вида. На главной есть форма заявки - надо передизайнить ее в мобильную, чтоб контролы большие были. https://db.tt/FbrWrIFe Плюс ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $70
Дизайн, сайт уже сверстнан. Товаров - 8 штук. ТЗ https://docs.google.com/a/namer.ru/document/d/190EsT8kur2zL329gANGNiMLQDwgR9vd3MUCQN-PvSlw/edit От вас примеры 2-3 сайтов на WP. Красивых, чтоб душа радовалась. Работаю по СБР или этапной постоплате. С предложением предоплаты перед началом работ - не отвечайте пожалуйста.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад