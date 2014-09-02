antilopa-1

Максим antilopa-1

 
44 годаРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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Отзывы фрилансеров
demin_ch
Алексей 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
125 отзывов
$70
10 баллов
9 лет назад
Прикрепить верстку к WP, заполнить инфо товаров
рекомендую к сотрудничеству, все прошло отлично.
Все ок.
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den4uk1983
Виктор 
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
21 час назад
$250
10 баллов
9 лет назад
Prestashop модификации
Адекватный заказчик. Все дополнительные работы которые появились в процесе работы оплатил. Оперативная оплата. Постоянно держит руку на пульсе процеса.
Сделал все по тз и даже больше. Бьется над задачей до конца.
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reeadmin
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Мобилизация темы WP
Очень понравилось работать с этим заказчиком, ответственный и может поставить задачи очень корректно. Оплатил в срок, даже дал премию)) В общем, рекомендую!
Все замечательно.
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