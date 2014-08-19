Перезапись .htacess вирус.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок116 просмотров

Добрый день, идет постоянная перезапись .htacess, в корне сайте vipgamak.ru

1. Стоит совершенно чистый Wordpress

2. Замена происходит даже при закрытом доступе по FTP

3. Крон в админки тоже чистый.

4. Различная смена прав и паролей не помогает

кто сможет помочь?

WordPress
11 лет назад
paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров