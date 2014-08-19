Добавить на сайт возможность публикации

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт13 заявок164 просмотра

Надо перенести сайт на другой движок или самопис, сейчас вордпресс.

Нужно сделать так. чтобы пользователи, зарегистрировавшись на сайте могли сам добавлять статьи, но публиковаться они должны после нашей проверки.

А за свою публикацию по определенным правилам они могут получать бонусы.

Техническое задание дам выбранному исполнителю.

Жду ваших предложений.

WordPress
11 лет назад
ILya_K
Илья 
49 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров