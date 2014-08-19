Добавить на сайт возможность публикации

Надо перенести сайт на другой движок или самопис, сейчас вордпресс.

Нужно сделать так. чтобы пользователи, зарегистрировавшись на сайте могли сам добавлять статьи, но публиковаться они должны после нашей проверки.

А за свою публикацию по определенным правилам они могут получать бонусы.

Техническое задание дам выбранному исполнителю.

Жду ваших предложений.