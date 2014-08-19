Прошу оценить стоимость работ по обновлению сайта с Joomla 1.5 на Joomla 2.5 или 3.3. Из расширений которые хотелось бы сохранить .iJoomla SEO ( или аналог, так как для 2.5 и 3.3. такой модуль ...
Поправить заказ на OpenCart
Когда уже переходишь в корзину, а точнее в оформление заказа - отсутствуют варианты выбора доставки(центральная колонка http://trevira.ua/index.php?route=checkout/simplecheckout) - Задание: установить три варианта доставки:
Самовывоз =0 грн.
Услугой "Новая почта"
Курьером по городу = 40 грн.
На данный момент не ставится, даже стандартные варианты доставки предусмотренные cms
Называйте сроки и стоимость.
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