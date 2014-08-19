Поправить заказ на OpenCart

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Завершен4 заявки142 просмотра

Когда уже переходишь в корзину, а точнее в оформление заказа - отсутствуют варианты выбора доставки(центральная колонка http://trevira.ua/index.php?route=checkout/simplecheckout) - Задание: установить три варианта доставки:

Самовывоз =0 грн.

Услугой "Новая почта"

Курьером по городу = 40 грн.

На данный момент не ставится, даже стандартные варианты доставки предусмотренные cms

Называйте сроки и стоимость.

Opencart
11 лет назад
seotop2
43 года
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

chuzunsha
48 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
45 отзывов(-7)
11 лет назад
$10
1 день
сначала не поверил что сделает за пол часа, потом удивился что все сделал :)
Все прекрасно.. Оплата мгновенная. Очень культурный и приятный заказчик. РЕКОМЕНДУЮ

Заявки фрилансеров

chuzunsha
48 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
45 отзывов(-7)
11 лет назад