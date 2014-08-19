Перенос сайта с джумла1.5 на джумла 3-х

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок164 просмотра

Необходимо сайт http://stanzdorovei.ru/ работающий на джумла 1.5 обновить до джумла 3-х(последней стабильной версии). Также надо исправить верстку, либо сверстать по новому. От вас сроки и бюджет.

Joomla
11 лет назад
Aleks1717
Алексей 
50 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров