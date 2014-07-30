max5080240

Есть сайт , к нему требуется написать бота для Телеграмм. Пример : meduza.io/ Нужно так же несколько ботов-новостных фидов (10-15), поиск по словам. Пишите сроки и стоимость.
Веб-программирование4 заявки
Закрыт
8 лет назад
Есть сайт , к нему требуется написать бота для Телеграмм. Пример : meduza.io/ Нужно так же несколько ботов-новостных фидов (10-15), поиск по словам. Пишите сроки и стоимость.
Есть сайт, сделать приложение к Битрикс24 через API. Пишите сроки, бюджет. Рассматриваю кандидатов, с примерами выполненных приложений к Битрикс24.
автообновление фидов и т.д.
Помочь заполнить и настроить read_stream permission и publish_actions permission на Facebook Apps.
Установка, поделиться в социальных сетях и т.д.
Есть два разных хостинга: VPS и Облачный. Два доменных имени. Необходимо сделатьи настроить зеркало сайта.
Требуется установка модулей, доработка. Организация трансляции данных из сети на сторонний сайт через АПИ.