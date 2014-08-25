Необходима ПОЛНАЯ реализация тз, БЕЗ "..ой, я не смогу вот это, а тут будет по другому, а еще надо купить такой-то модуль.." и подобного. За эти деньги правим сколько потребуется, без нервов, отговорок и ...
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