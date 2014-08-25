Постер отложенных постов в WP

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки234 просмотра

Суть:

Добавление в существующий блог новых постов из фото, лежащих на данном сервере, причем имя папки с фото соответствует id категории в которую постим, кеи для титла берутся из файла в этой же папке, файл называется key.txt.

Использованные фото и кеи удаляются, если кеи заканчиваются, то ничего не делаем. После первой фотки ставим тег , после 2-й фотки ставим рандомный кей который не удаляем из файла. Первую букву кея делаем заглавной

Настройки:

- количество фото в посте в виде диапазона

- публикация отложенная или обычная, если отложенная, то задаем сколько постов в день, причем раскидываем посты равномерно по времени в течении суток. Если постов больше чем кеев в файле, то количество постов = количеству кеев.

WordPress
11 лет назад
oldsot1
39 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранные исполнители

rbi
34 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$40
1 день
Заказывал у него простенький скрипт. Сотрудничеством крайне недоволен, человек недоделав скрипт, взял деньги и больше на связь не выходит, хотя сообщения от меня все прочитывает. Не рекомендую с ним сотрудничать, может кинуть
lancercab
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$40
1 день
Взял проект в работу. Срок был обговорен - 4 часа, взял деньги за работу. Потом начались постоянные отмазки, то проспал, то сервер не работает, то отойти надо на 15 мин (в итоге на 3 часа исчез). Работа так и не выполнена до сих пор. Работать с человеком не советую.
Моя вина. Выслал не ту папку, попросил потерпеть минут 15, пока найду конкретно его заказ в базе, человек не дождался :( Очень жаль, что так вышло. Извините, Владимир!

Заявки фрилансеров

rbi
34 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
lancercab
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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