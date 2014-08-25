Постер отложенных постов в WP

Суть:

Добавление в существующий блог новых постов из фото, лежащих на данном сервере, причем имя папки с фото соответствует id категории в которую постим, кеи для титла берутся из файла в этой же папке, файл называется key.txt.

Использованные фото и кеи удаляются, если кеи заканчиваются, то ничего не делаем. После первой фотки ставим тег , после 2-й фотки ставим рандомный кей который не удаляем из файла. Первую букву кея делаем заглавной

Настройки:

- количество фото в посте в виде диапазона

- публикация отложенная или обычная, если отложенная, то задаем сколько постов в день, причем раскидываем посты равномерно по времени в течении суток. Если постов больше чем кеев в файле, то количество постов = количеству кеев.