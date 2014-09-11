Каталог для Joomla 2.5

Необходима ПОЛНАЯ реализация тз, БЕЗ "..ой, я не смогу вот это, а тут будет по другому, а еще надо купить такой-то модуль.." и подобного.

За эти деньги правим сколько потребуется, без нервов, отговорок и пропаданий. Доступность по телефону с 09:00 до 20:00 по мск.

Понимаем все с первого раза, что бы не приходилось повторять. Раз написал правку - она сделана.

Только для на 100% уверенных в своих силах. Срок 3 дня. Срыв сроков, либо невыполнение ТЗ - минус в отзывы.

Во время работы ежедневный отчёт в 14:00 и 19:00 по мск.

Файлы графики -> http://webfile.ru/4c1f1ddc8222919cf9d8a555e8a8118e

Файлы сайта -> исполнителю.

Плачу 200$.