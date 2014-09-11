В группах соцсети вконтакте есть раздел "Ссылки". (попасть можно через управление сообществом, либо справа внизу блок ссылки) Проставлять их можно только по одной. Необходимо сделать онлайн сервис по автоматическому проставлению этих ссылок из ...
Каталог для Joomla 2.5
Необходима ПОЛНАЯ реализация тз, БЕЗ "..ой, я не смогу вот это, а тут будет по другому, а еще надо купить такой-то модуль.." и подобного.
За эти деньги правим сколько потребуется, без нервов, отговорок и пропаданий. Доступность по телефону с 09:00 до 20:00 по мск.
Понимаем все с первого раза, что бы не приходилось повторять. Раз написал правку - она сделана.
Только для на 100% уверенных в своих силах. Срок 3 дня. Срыв сроков, либо невыполнение ТЗ - минус в отзывы.
Во время работы ежедневный отчёт в 14:00 и 19:00 по мск.
Файлы графики -> http://webfile.ru/4c1f1ddc8222919cf9d8a555e8a8118e
Файлы сайта -> исполнителю.
Плачу 200$.
Выбранный исполнитель
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