Подключение API сервиса amoCRM

Нужно написать скрипт для взаимодействия с API сервиса http://www.amocrm.ru/

При осуществлении оплаты на сервисе http://e-autopay.com/ он отправляет на нашу страницу POST запрос с данными о проведенной оплате. Документация запроса http://strannik.erinrovi.e-autopay.com/docs/NoticeDoc.pdf .

В этом запросе будет присутствовать пункт "Дополнительное поле" значение которого является номером сделки.

Что должен делать скрипт:

1. Принять пост запрос с e-autopay.com, а именно номер сделки.

2. Найти в amoCRM сделку по номеру и изменить ее статус.

3. Закрыть все задачи для данной сделки.

4. Поставить новою задачу для этой сделки с термином 1,5 месяца.

документация amoCRM https://developers.amocrm.ru/rest_api/contacts_set.php

Пожалуйста напишите цену и срок выполнения?

ВНИМАНИЕ! Заявки без цены и сроков выполнения рассматриваются не будут.

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