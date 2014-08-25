Всем добрый день! Требуется установить и настроить скрипт модуля “Робокасса”, используя тестовый сервер - http://www.robokassa.ru/ru/DocTest/Ru/Interface.aspx согласно техдокументации - http://www.robokassa.ru/ru/Doc/Ru/Interface.aspx. Я попрошу вас также помочь с правильным заполнением технических настроек в личном кабинете ...
Подключение API сервиса amoCRM
Нужно написать скрипт для взаимодействия с API сервиса http://www.amocrm.ru/
При осуществлении оплаты на сервисе http://e-autopay.com/ он отправляет на нашу страницу POST запрос с данными о проведенной оплате. Документация запроса http://strannik.erinrovi.e-autopay.com/docs/NoticeDoc.pdf .
В этом запросе будет присутствовать пункт "Дополнительное поле" значение которого является номером сделки.
Что должен делать скрипт:
1. Принять пост запрос с e-autopay.com, а именно номер сделки.
2. Найти в amoCRM сделку по номеру и изменить ее статус.
3. Закрыть все задачи для данной сделки.
4. Поставить новою задачу для этой сделки с термином 1,5 месяца.
документация amoCRM https://developers.amocrm.ru/rest_api/contacts_set.php
Пожалуйста напишите цену и срок выполнения?
ВНИМАНИЕ! Заявки без цены и сроков выполнения рассматриваются не будут.
Напишите сколько часов в день вы готовы уделять проекту если я буду обеспечивать вас постоянной работой?
Заявки фрилансеров
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