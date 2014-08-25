Парсинг на сайт

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Закрыт6 заявок170 просмотров

У нас сайтов с фильмами можно скачивать и качать на сервер фильмы, с парсером конечно было бы удобней. опишите как вы видите работу парсера, как и откуда он будет парсить?

так же укажите цену

11 лет назад
mirasite
Юлия 
42 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров