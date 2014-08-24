Доработки проектов на Kohana Framework

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки135 просмотров

Необходим специалист, который знаком с Kohana. Есть несколько проектов на данном фреймворке, а так же создаются новые.

11 лет назад
altselischev
Александр 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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