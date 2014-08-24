Запросить доступ к микрофону FLASH

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки170 просмотров

Суть такая, нужно на мою страничку вывести запрос доступа к микрофону

Если доступ разрешат или запретят - выполнить callback функцию js

Нужен или код или консультация

Получится должно подобное http://www.langdrills.ru/home/check-audio

JavaScript
11 лет назад
WwwSerDem
36 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

An_Life
Андрей 
44 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

An_Life
Андрей 
44 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад