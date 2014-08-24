Настроить магазин

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Закрыт7 заявок188 просмотров

Shop-Script 5 сделал интернет магазин , купил лицензию, нужно все запустить, написать небольшую инструкцию как и что, чтобы я уже работал с готовыми настройками.

нужен каталог,корзина, категории,оплата,доставка.....я там скачал плагины которые мне нужны.немного товара выложил.теперь это все надо настроить.

11 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

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