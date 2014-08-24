Уже работает синхронизация товаров сайтов поставщиков сайта handybrands.ru (ОпенКарт) и http://www.borsellino.ru/ с сайтом www.handymoda.ru при этом доступы к личным кабинетам этих сайтов имеются. При этом есть связь с программистами поставщиков. Необходимо допилить синхронизацию. ...
Back-under скрипт
Надо написать скрипт для сайта back-under . Принцип работы реклама открывается вместо предыдущей вкладки, то есть если посетитель пришёл с поисковой выдачи, то сайт рекламный откроется вместо поисковой выдачи . Каму надо могу дать ссылку на пример работы скрипта .
Заявки фрилансеров
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