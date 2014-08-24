Back-under скрипт

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Закрыт3 заявки206 просмотров

Надо написать скрипт для сайта back-under . Принцип работы реклама открывается вместо предыдущей вкладки, то есть если посетитель пришёл с поисковой выдачи, то сайт рекламный откроется вместо поисковой выдачи . Каму надо могу дать ссылку на пример работы скрипта .

11 лет назад
mf-lotus
Антон 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров